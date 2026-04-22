Orta Doğu’daki gerilimle katlanan jet yakıtı fiyatları, Avrupa havacılığını derinden sarstı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, maliyet baskısı nedeniyle binlerce uçuşu programdan çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş sebebiyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Şirket, yaz döneminde uçuş seçeneklerini optimize ederek kapasiteyi düşürme yoluna gidiyor.

YAKIT FİYATLARI KATLANDI

Şirket, açıklamasında Orta Doğu’da çatışmaların başlamasından bu yana jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığının altını çizdi. İptal edilen uçuşların yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geldiği ifade edildi.

KISA MESAFELİ UÇUŞLARDA AZALMA

Yeni planlama kapsamında Lufthansa, özellikle karlı olmayan kısa mesafeli uçuşları azaltmayı hedefliyor. Buna karşılık uzun mesafeli uçuşlar ve küresel bağlantılar korunacak, ancak daha verimli bir yapı oluşturulacak.

GÜNDE 120 UÇUŞ İPTAL EDİLMEYE BAŞLANDI

Şirket, yeni stratejinin ilk adımı olarak günlük yaklaşık 120 uçuşun iptaline başladığını duyurdu. Önümüzdeki aylarda kapasite düşüşüne paralel olarak rota planlamasının da yeniden şekillendirileceği ifade edildi.

AVRUPA’DA YAKIT KRİZİ ALARMI

Geçtiğimiz hafta Fatih Birol, Avrupa’nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu gelişme, sektördeki endişeleri daha da artırdı.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ

Yakıt maliyetlerindeki artış sadece Lufthansa’yı değil, diğer hava yolu şirketlerini de etkiliyor. Hollanda merkezli KLM, avrupa içi 160 uçuşunu iptal edeceğini açıklarken, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası