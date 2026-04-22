Sosyal medyada “Kobra Murat öldü” iddiaları hızla yayıldı. Hayranları ünlü şarkıcı hakkında bilgi ararken, Roman şarkıcı Murat Divandiler Instagram hesabından açıklama yaptı ve gerçek ortaya çıktı.

Roman müziğinin sevilen ve renkli isimlerinden Kobra Murat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında ortaya atılan “öldü” iddialarına açıklık getirdi.

Roman müziğinin en dikkat çeken figürlerinden biri olan Kobra Murat, sahnedeki iddialı tarzı, sık sık yenilediği perukları ve gösterişli tavırlarıyla tanındığı kadar, özel hayatında yaptığı abartılı ve görkemli kutlamalarla da gündemden düşmüyor. Ünlü isim bu kez ise tamamen isim benzerliğinden kaynaklanan bir karışıklık nedeniyle magazin gündeminin merkezine oturdu.

KIZINA YAPTIĞI DÜĞÜN ÇOK KONUŞULDU Altına olan düşkünlüğüyle sık sık konuşulan Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda kızına yaptığı dillere destan söz töreniyle uzun süre adından söz ettirmişti. Altınların ve paraların adeta havada uçuştuğu o görkemli geceden görüntüler sosyal medyada viral olmuş ve büyük ilgi görmüştü.



EV YAPTIRIRKEN DOLANDIRILMIŞTI Öte yandan ünlü isim, daha önce Balat’ta yaptırdığı 4 katlı altın kaplama bina ile de gündeme gelmiş, bu süreçte dolandırıldığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. “18 kilo altınım var” sözleriyle de magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.



“ÖLDÜ” HABERİYLE GÜNDEME GELDİ Son olarak ise “öldü” haberleriyle gündeme gelen ünlü isim, yaşanan karışıklığın perde arkasını bizzat kendisi açıkladı. Manisa’da yaşayan ve yine “Kobra Murat” lakabıyla bilinen bir vatandaşın evinde ölü bulunması üzerine sosyal medyada hızla yayılan iddialar, birçok kişiyi endişelendirdi.



AÇIKLIK GETİRDİ Haberlerin ardından yakınları ve hayranları tarafından yoğun şekilde aranan Kobra Murat, yaptığı açıklamada isim benzerliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı ‘Kobra Murat’ imiş. Manisa’da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah.”



“ARAYAN SORANDAN ALLAH RAZI OLSUN” Sevenlerine de seslenmeyi ihmal etmeyen ünlü isim, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım.”

