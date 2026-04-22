2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvayı yerinde takip etmek isteyen futbolseverler için ek bilet satışları başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre ek biletler ''ilk gelen alır'' esasına göre satışa sunulacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 maç için yeni biletler bugün satışa çıkarılacak. FIFA’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan maç biletleri anlık satışla sahiplerinin olacak.

2026 Dünya Kupası maç biletleri ek satış bugün başlıyor!

2026 DÜNYA KUPASI BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası için ek bilet satışı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

FIFA’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda, biletler doğrudan satın alma yöntemiyle futbolseverlere sunulacak. “İlk gelen alır” sistemiyle ilerleyecek süreçte koltuk durumu anlık olarak belirlenip satın alınan biletler sistem tarasfından hemen onaylanacak. Turnuva finaline kadar, müsaitlik durumuna bağlı şekilde ek satışların devam edeceği duyuruldu.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını statta izlemek isteyen taraftarların bilet işlemlerini yalnızca FIFA’nın resmİ platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilet satın almak için FIFA’nın bilet portalı üzerinden kullanıcı hesabı “FIFA ID” oluşturulması gerekiyor.

Hesabına giriş yapan kullanıcılar, izlemek istedikleri maçları seçerek uygun koltukları görüntüleyebiliyor. Koltuk seçiminin ardından ödeme aşamasına geçilip işlem tamamlandığında biletler FIFA tarafından anında onaylanıyor.

FIFA’nın resmi sistemi içinde yer alan yeniden satış ve takas (resale/exchange) platformu üzerinden, diğer kullanıcıların satışa sunduğu biletleri satın almak da mümkün.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ KİM?

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip grup aşamasında ev sahibi ABD’nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Final mücadelesi, ABD’de bulunan MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası 2026 Takvimi:

Grup Aşaması: 11 Haziran -27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran -3 Temmuz 2026

Son 16: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)



TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya karşısında oynayacak. İkinci grup mücadelesi 20 Haziran’da Paraguay’a karşı olacak. Grup aşamasındaki son karşılaşmada ise ay-yıldızlı ekip, 26 Haziran 2026’da ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Tarih Saat (TSİ) Karşılaşma Stadyum / Şehir Kapasite 14 Haziran 2026 07.00 Türkiye -Avustralya BC Place (Vancouver, Kanada) 54.000 20 Haziran 2026 06.00 Türkiye – Paraguay Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) 68.500 26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD) 70.240

