Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, ekonomik reformların bir an önce hayata geçirilmesini gerektiğini belirterek bu doğrultuda atılacak adımlarda ve ekonomi programının yürütülmesinde ekonomi yönetiminin yanında olduklarını söyledi. Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, TÜSİAD’ın bünyesinde 700’e yakın üyesi ile yaklaşık 4 bin 500 şirketi temsil ettiğini, bu şirketlerin Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 85’ini gerçekleştirdiğini kaydetti. Asıl hedeflerinin, güçlü bir ekonomi ve küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kaslowski, dolayısı ile odak konularının iş ve yatırım ortamı, teknoloji, eğitim, sosyal ilerleme, demokrasi, özetle sürdürülebilir kalkınma olduğunu dile getirdi. Kaslowski, sürdürülebilir kalkınma için dünya ile entegrasyon, makroekonomik istikrar, güçlü kurumlar, hukukun üstünlüğü, yüksek demokratik standartlar gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzde seçimsiz geçecek olan dört sene, belirttiğim yapısal reformların hayata geçirilmesi için çok büyük bir fırsat. Tüm toplum kesimleri olarak siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp Türkiye ajandasına, yapısal çözümlere odaklanmalıyız. Sermaye piyasaları, vergi, işgücü piyasası, eğitim gibi alanlarda reformların hızla başlaması gerekli. Bu reformlar orta vadeli sonuçlar doğuracak olsa bile kısa vadede güven arttırıcı etki sağlayacaktır. Bu doğrultuda atılacak adımlarda ve ekonomi programının yürütülmesinde ekonomi yönetimimizi destekleyeceğiz. Bu dönem, ülkemize aynı 2003-2007 dönemi gibi, Türkiye’yi içinde bulunduğu ülke gruplarından ekonomik olarak pozitif ayrıştıracak, AB tam üyeliğine yaklaştıracak, bölgesel ve küresel ağırlıkta bir güç olma fırsatı veriyor. Bu dönemi polemiklerden uzak, tüm ülkenin hayrına olan yapısal reformlara odaklanarak, barış ve kardeşlik anlayışı ile yönetebilirsek Türkiye’yi kimse tutamaz.