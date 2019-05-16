Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak için üniversite mezunları arasından pilot adayı seçen THY, haziran ayında yeni pilot adayları için ilana çıkacak. Şirket yine üniversite mezunları arasından pilot adayı seçecek ve gerekli eğitimlerin ardından görevlendirme yapacak. İstihdamanı artıran THY, bu yılın ocak-mart döneminde 1182 kabin görevlisini daha bünyesine kattı. Şirketin toplam personelsayısı yüzde 16 artırak 28 bin 183’e yükseldi. Yeni alımlarda Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan kabin memurları da yer aldı.