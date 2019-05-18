Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki tarım arazilerinin “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında korunduğunu hatırlatan Pakdemirli, ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile 265 ovanın koruma altına alındığını bildirdi. Pakdemirli şu bilgileri verdi: Bu kapsamda 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 3,2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de arazileri toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961 yılından 2002 yılına kadar geçen 41 yılda toplam 450 bin hektar alanın tescili yapılmışken, 2003-2017 döneminde toplam 2,75 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmıştır. Bakanlığımızın arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefi, 8,3 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır.