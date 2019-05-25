Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersoy, Türkiye’nin özellikle son yıllarda Hint düğünleri için gözde ülke olduğunu belirterek, 11 günde dört büyük Hint düğünü gerçekleştirdiklerini anlattı. Binlerce çalışan, binlerce misafir, onlarca uçakla müthiş bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Ersoy, bu yıl 20 büyük Hint düğünü düzenlemeyi planladıklarını aktardı. Türkiye’nin turizm alanında cazip bir ülke olduğuna işaret eden Ersoy “İki üç sene zarfında Türkiye’nin Hint düğünlerinden aldığı pazar payını büyüterek ciroyu 100 ila 300 milyon dolara taşımak istiyoruz. Bu hakikaten müthiş bir rakam. Kolay değil ama başaracağız. Bugünkü rakamların yedi sekiz katından bahsediyoruz” diye konuştu. Hindistan’daki ailelerin düğün için Türk bayraklı uçaklarla Türkiye’ye geldiğini belirten Ersoy, bunun havacılık anlamında da katma değer sağladığını ifade etti. Geçen yıla oranla düğün organizasyonları için ciddi talep olduğunu dile getiren Ersoy “Türkiye’de iki üç yıl içerisinde rahatlıkla yılda 200 düğünle konukları ağırlayabiliriz çünkü buna uyumlu altyapımız var” dedi.