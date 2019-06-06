Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Ofis, yeni ürünlerin önünü açmak için stoklarda bekletilen ekmeklik buğdayı satma kararı aldı. İlk adım ise Diyarbakır ve Batman’daki 2015 ve 2016 yıllarına ait yaklaşık 53 bin ton buğdayın satışa çıkarılmasıyla atıldı. TMO’nun sattığı buğdayı almak isteyenler ton başına 185-190 dolar ödeyecek. Satışa açılan ekmeklik buğdayda bazı kriterler göz önünde bulundurulacak. Bu ürünler, üretimlerinde kızıl buğday dâhil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı yapan firmalara satılacak. Ayrıca ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapacaklar da alım yapabilecek. Diğer yandan satışa açılan ekmeklik buğday stokları iç satışa da açılacak. Bu kapsamda ekmeklik buğday satışları, satışa çıkartılan stok miktarıyla sınırlı kalacak. Ticaret Bakanlığı Müdürlüklerinden hak ediş yazısı gelse dahi satışa açılan stoklar tükenmişse yeni satış yapılmayacak.

AFRİKA’DAN 140 MİLYON DOLAR

Geçen sene 3,4 milyon ton un ihraç edildi, 1 milyar 100 milyon dolar gelir sağlandı. İhracatta Angola 223 bin ton ile ilk sırada yer aldı. Madagaskar, Benin, Gana ve Cibuti’ye de buğday satışı gerçekleşti.