Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projenin altyapı ihalesinin 2014’te yapıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2016’da sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilen limanın, 2020’de hizmete alınmasının planlandığını ifade etti. Turhan, 19 metre derinliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki rıhtım ve geri saha düzenlenmesi işinin ihalesine de bu yıl çıkılmasının hedeflendiğini dile getirerek, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını bildirdi. Limanın Türkiye’nin en büyük beş yatırımından biri olduğunu dile getiren Turhan “Hem Zonguldak’ın hem de Türkiye’nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı’nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak. Limanın hizmete girmesiyle Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin, dünya ülkeleriyle ticaret yapmasına imkan tanınacak. Baltık Denizi’nin Tuna Nehri ile Karadeniz’e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketleriyle Karadeniz’de yoğunlaşması beklenen deniz trafiğine çağdaş liman hizmeti verilmesi hedefleniyor” dedi.