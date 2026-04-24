Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Başvuru tarihleri, atama takvimi ve tercih şartları öğretmenler tarafından araştırılıyor.

MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci başlıyor. Bakanlığın duyurusuna göre başvurular elektronik ortamda alınacak, atamalar ise tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar devam edecek. MEB’in yayımladığı duyuruya göre başvurular belirlenen tarihler arasında alınacak, sonrasında yeni başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuru yapacak öğretmenler, görev yaptıkları il içindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü’nde kimlik, hizmet süresi, hizmet puanı ve atama alanı gibi bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Etkinlik Tarih Başvuruların Alınması - Başlangıç 4 Mayıs 2026 Başvuruların Alınması - Bitiş 6 Mayıs 2026 (Saat 16.00’ya kadar) Atamaların Yapılması ve Sıra Kayıtlarının Oluşturulması 11 Mayıs 2026 Tebligat ve İlişik Kesme 26 Haziran 2026 Sıranın Çalıştırılması ve Atama 13 Temmuz 2026 Tebligat ve İlişik Kesme 16 Temmuz 2026 Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2 13 Ağustos 2026 Tebligat ve İlişik Kesme/2 14 Ağustos 2026

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Duyuruya göre il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra kadroya geçenler için ise aynı tarih itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıllık çalışma süresi şartı aranacak.

DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası