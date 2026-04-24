Ekranların popüler yemek yarışması MasterChef’te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, siyasete adım attı. Yalçınkaya’nın rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.

MasterChef programında Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya’nın, mesleğini şef olarak sürdüren oğlu Emre Yalçınkaya’nın, Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’den ayrılarak kurduğu Anahtar Parti’ye katıldığı ortaya çıktı. Böylece Emre Yalçınkaya, gastronomi alanındaki kariyerinin ardından siyasi arenada da yer almaya başladı.

Mehmet Şef’in oğlu Emre Yalçınkaya siyasete adım attı! İşte katıldığı parti

ANAHTAR PARTİ’YE 2 YENİ İSİM

Anahtar Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, partiye iki yeni ismin katıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.

ROZETLERİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU TARAFINDAN TAKILDI

Törende Emre Yalçınkaya ve yönetmen İsmail Güneş’e parti rozetleri, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldı.

