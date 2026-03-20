Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, katıldığı davette verdiği kilolarla dikkat çekti. Yalçınkaya’nın fit görünümü, geceye damga vuran detaylar arasında yer aldı. MasterChef’in sevilen jüri üyesi zayıflama sırrını paylaştı.

Bilal Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismi bir araya getirdi.

Yoğun katılımın olduğu gecede, davetliler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya’nın son hali ise çok konuşuldu.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şef, basın mensuplarının sorularını cevaplarken, fit görüntüsünün arkasındaki sürece de değindi. Yoğun televizyon programı temposunun sona ermesiyle birlikte hayat düzenini değiştirdiğini ifade eden Yalçınkaya, bu dönemde daha sağlıklı beslenmeye odaklandığını belirtti.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemi paylaşan Mehmet Yalçınkaya, dikkat çeken bir alışkanlığını şu sözlerle anlattı:

“Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Bu yöntem metabolizmamı inanılmaz hızlandırdı.”

