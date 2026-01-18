TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'da beklenen büyük final gecesi geldi. 2021 sezonunun iki güçlü ismi Sergen Özen ve Hasan Biltekin, "Altın Kupa"nın sahibi olabilmek için üç aşamalı dev bir maratonda karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef Altın Kupa birincisi kim oldu, Sergen mi, Hasan mı?

MasterChef Türkiye All Star macerası, bu akşam canlı yayında gerçekleşen final etaplarıyla sona eriyor. Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve yarışmacıların kendi imza yemeklerini hazırlayacağı bu kritik gecede, şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya puanlarıyla şampiyonu belirliyor. Aylar süren mücadelenin ardından finalist koltuğuna oturan Sergen ve Hasan, sadece bir kişinin sahip olabileceği altın kupayı kazanmak ve adını MasterChef tarihine yazdırmak için mutfakta tüm yeteneklerini sergiliyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef All Star Altın Kupa finalinde şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Finalin ilk etabında yarışmacılar Türk mutfağı menüsüyle jüri karşısına çıktı. Sergen Özen, başlangıç yemeği olarak bal kabağı sinkonta, ana yemekte dana yanak ve tatlıda leblebi kavut ile şeflerden toplam 23 puan almayı başardı. Hasan Biltekin ise Ege yeşili, kağıtta levrek ve bal kaymak tatlısından oluşan menüsüyle ilk turu 20,5 puanla tamamlayarak rakibinin gerisinde kaldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde canlı yayında yapılacak imza yemekleri, Altın Kupa'nın gerçek sahibini belirleyecek. Uluslararası mutfak etabında da kıyasıya rekabet sürerken, her iki yarışmacı da hatasız tabaklar çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Altın kupayı kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SERGEN Mİ, HASAN MI ŞAMPİYON OLDU?

Sergen ve Hasan'ın arasındaki mücadelenin galibi canlı yayının ardından belli olacak. Altın Kupa'nın sahibi belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

