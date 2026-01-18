MasterChef Türkiye'nin tanınan yarışmacısı Hasan Biltekin, son günlerde "Altın Kupa" heyecanıyla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. 2021 sezonunu ikincilikle tamamlayan başarılı şefin özel hayatı ve kariyerindeki son gelişmeler, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından ilgiyle sorgulanıyor.

MasterChef All Star Altın Kupa mücadelesinde sergilediği üstün performansla adından söz ettiren Hasan Biltekin, final koltuğuna adını yazdıran ilk isim olmayı başardı. Şeflerden aldığı yüksek puanlar ve hazırladığı tabaklarla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Biltekin, milyonluk büyük ödül için geri sayıma geçti. 18 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleşecek görkemli büyük final öncesinde, genç şefin hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde. Peki, MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

MasterChef Hasan Biltekin, aslen Nevşehirli’dir. Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Lise yıllarından bu yana mutfak sektörünün içinde yer alan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini üstlendi ve katıldığı pek çok yemek yarışmasından kupa ve madalyalarla döndü.

MasterChef serüvenine ilk olarak 2021 yılında katılan genç şef, o dönemde sergilediği performansla şeflerin takdirini kazanarak sezonu Eren Kaşıkçı ile girdiği final mücadelesi sonucunda ikinci olarak tamamladı. Yarışma sonrasında memleketi Nevşehir’de kendi restoranını açan Biltekin, sosyal medyada paylaştığı özel tariflerle de geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

HASAN BİLTEKİN EVLİ Mİ?

Hasan Biltekin’in özel hayatı, yarışmadaki başarısı kadar sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Şu an itibarıyla bekar olduğu bilinen Biltekin, bir dönem nişanlı olduğu ancak ikilinin yollarını ayırma kararı aldığı biliniyor.

