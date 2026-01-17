MasterChef Türkiye All Star'da nefesler tutuldu. Altın Kupa'da sona kalan 4 yarışmacı, finale bir adım daha yaklaşmak için istenile yemekleri eksiksiz yapmak için mutfağa giriyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ilk finalist belli oldu. İşte MasterChef Altın Kupa 1. finalisti...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star, Altın Kupa bölümünde kritik bölümlere girildi. Finala çok az bir süre kala 4 iddialı yarışmacı, jüriye yemeklerini beğendirmek için elinden geleni yaptı. Heyecan dolu bir o kadar da zorlu gecenin sonunda MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist belli olurken, büyük finalin ne zaman yapılacağı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MasterChefte final heyecanı yaşanıyor! MasterChef Altın Kupada ilk finalist kim?

MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA İLK FİNALİST KİM?

MasterChef Altın Kupa'da Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu etapları geçip ilk finalist olmayı başaran isim ise Hasan oldu.

MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa finali 18 Ocak Pazar günü canlı yayında açıklanacak. Sezon boyunca performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar arasından bir kişi şampiyon olacak.

