Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

İhracatta çıkışı bulan sektörler arasında, çimento da yer alıyor. Türkiye’de konut ve altyapı yatırımlarında yaşanan daralma karşısında ihracata yönelen Türk çimento sektörü, yılın ilk beş ayında dış satımını yüzde 60 gibi büyük bir oranda artırmayı başardı. Bu süreçte 383 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını belirten Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal “Bu performansımızı yılın kalan bölümünde de devam ettirmeyi istiyoruz. Amacımız, küresel çimento tüketiminin yüzde 3 artmasının beklendiği 2019 yılında, ülkemizin bu alandaki pazar payını yükseltmektir” dedi. Türkiye’de yaklaşık 500 ihracatçı çimento firmasının faaliyet gösterdiğini ve 115 ülkeye çimento ihraç ettiklerini belirten Ünal “Global ölçekteki likidite daralması, döviz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yurt içi talepte bir azalma olduğunu inkâr edecek değiliz. Buna rağmen hem ihracat hacmimizi hem de pazarlarımızı geliştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bugün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısıyız. 2018’de yaklaşık yüzde 53 kapasite kullanımıyla 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Üretimimizi artıracak kapasitemiz var” şeklinde konuştu.