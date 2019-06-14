Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

ŞANLIURFA

Medeniyetin sıfır noktası olarak kabul edilen 12 bin yıllık Göpeklitepe’nin bulunduğu bereketli Harran Ovası’ndan geleceğin el- Cezerileri yetişecek. Güneydoğu topraklarından çıkan ve robotik bilimin kurucusu olan bilim insanı el-Cezeri’nin torunları, Turkcell’in Zekâ Gücü projesi ile geleceği yazacak. Üç senede 27 ilde 33 okulda 30 bin öğrenciye ulaşan Zekâ Gücü projesinin yeni adresi ise Şanlıurfa Haliliye BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) oldu. Yeni dönemde Zekâ Gücü projesi kapsamında yer alan ve yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı bütün öğrencilerin erişimine açık olacak, Zekâ Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zekâ Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zekâ Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Proje ile birlikte yakın zamanda; yapay zeka, ses ve görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sürdürülebilir yaşam kapsamında akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, akıllı ev teknolojileri, uzaktan takip sistemleri konularında bilgilendirici eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek.

HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ

Şanlı Urfa’da beş yeni Zekâ Gücü sınıfının daha açılacağını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Bugüne kadar 6 bin öğrenci yüz yüze, 187 bin saati aşkın eğitim aldı. Çocuklarımızın yüzde 95’i aldıkları eğitimden memnun. Ama en önemlisi, çocuklarımızın yüzde 84’ü teknolojiye ilgisinin arttığını belirtiyor. Zekâ Gücü çok daha fazla öğrencilerimize ulaşsın istiyoruz. Bunun için öğrencilerin eğitimlere her an ulaşabilmeleri için Zekâ Gücü mobil uygulamasını geliştirdik ve bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Son olarak eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zekâ Gücü sınıflarıyla hedefimiz; üç yılda 50 bin, altı senede 100 bin çocuğumuza ulaşmak. Ancak uygulama ve internet sitesiyle yüz binlerce çocuğumuza ulaşabileceğiz. Ayrıca BiP uygulamasını indirip keşfet altındaki Zekâ Gücü servisini takip eden kullanıcılar projemizle ilgili daha fazla malumata ulaşabilecek” dedi.

ÇOCUKLARA UZAYI SEVDİRECEK

Bu yıl itibarıyla belirlenen illerdeki Zekâ Gücü Laboratuvarlarına, içeriğinde sıralı LED, iki adet DC motor, mesafe sensörü, buzzer ve kart bulunan, öğrencilere, tasarımcılara ve geleceğin alfabesi programlamayı öğrenmek isteyen herkese teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama olanağı sunan Turkcell Robotik ve Programlama Kiti dağıtımı yapılıyor. Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısına sahip, yeni nesil Zekâ Gücü eğitim platformu ile Zekâ Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik ve App Inventor ile mobil uygulama geliştirme gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı hâline dönüştü. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zekagucu.com.tr üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.