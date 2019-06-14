Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri cezbeden ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, bölgeyi bayram öncesinde günlük altı bin kişi ziyaret ederken, dokuz günlük bayram tatilinde bu rakamın ikiye katlandığını söyledi. Şen “Bayramda günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Tatil süresince toplam biletli geçiş sayısı 99 bin 747’e ulaştı. Bunun diğer girişlerle 100 binin üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Gelinen bu seviye, yıl sonu için hedeflediğimiz üç milyon ziyaretçiye ulaşabileceğimizi gösteriyor “dedi.

Şen, Pamukkale’ye gelen yabancı misafirlerin en fazla uçak seferlerinin azlığından şikayetçi olduklarını söyledi ve “Özellikle Uzak Doğulu turistler yaklaşık 7-8 bin kilometre uzaktan geliyor. Mevcut beş sefer yeterli olmuyor. Doluluklar da yüzde 100’e yaklaştı” dedi.