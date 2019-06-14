Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’de sektörde 1,1 milyar dolarlık ithalat yapıldığını hatırlatan Öksüz “Dolayısıyla 3,6 milyar dolar cari fazla verdik. Züccaciye sektöründe dünya sıralamasında altıncı sıradayız, burada da hedefimiz yukarı doğru çıkmak” dedi. Sektörün, aynı zamanda çeyiz kültürünü de temsil ettiğini dile getiren Öksüz, yaz sezonunda düğünlerin daha da arttığını ve çeyiz alışverişleri dolayısıyla sektörün hareketlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: Doların yükselmesinin dezavantajları var tabii ki, ama ürünlerimizin dünya pazarında ucuzluyor olması da, buraya ilgiyi artırdı. Bu şartlarla 5,5 milyar doları yakalayacağız. Üretimi de seven bir sektörüz. Dünya üçüncüsü firmalarımız var ayrıca yeni yatırımlar yapan birçok arkadaşımız var. Onların da devreye girmesiyle, bu yıl daha ivmeli bir yıl geçireceğiz.