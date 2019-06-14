Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Millî Yer İstasyonu (MİYEG) projesinde önemli bir aşamaya gelindi. 7,3 metre çapındaki, yüzde 100 yerli “reflektör anten sistemi”nin fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Böylece millî uyduların, Millî Yer İstasyonu ile haberleşmesinin önü açıldı. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen en büyük çaplı reflektör anteni olan bu cihazın, yıl içerisinde TÜBİTAK UZAY binasının çatısına kurulması planlanıyor. Sistem, halen uzayda görev yapan RASAT, GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2’nin yanı sıra, şu an tasarım aşamasında olan İMECE ve sonradan yapılacak bütün yerli uydularla entegre çalışabilecek.