Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin doğal gaz ithalatına yönelik yapılan raporu inceledi. Ajans Press’in CIA verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6’ncı sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle 55 milyar 130 milyon metreküp doğal gaz ithalatında bulunan Türkiye’yi 69 milyar 660 milyon metreküp ile İtalya’nın bir üst sıradan takip ettiği kaydedildi. En çok ithalatı yaparak listenin ilk sırasında yer alan ülke de Almanya olurken, ithalat oranı 119 milyar 500 milyon metreküp olarak belirlendi. Buna karşın Aruba’nın sadece 1 metreküp ithalat yaptığı kaydedilirken, Bangladeş, Burundi, Kenya ve Yemen gibi ülkelerde doğalgaz ithalatının sıfır olduğu tespit edildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar doğalgaz başlığı altında 94 bin 612 haber çıkışı tespit edilirken, doğal gazın dünya ülkeleri açısından değeri bir kez daha göz önüne çıktı.