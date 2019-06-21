Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Teknolojide yaşanan gelişmeler birlikte kurum ve şirketlerde de hızla dijitalleşiyor. Nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ, Blockchain ve VR teknolojilerinin baş rolde yer aldığı bu dönüşüm iş yapış şekillerini yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte müşteri deneyimi kadar “deneyim yönetimi” kavramı her geçen gün önem kazanıyor. ERP yazılımı alanında dünyanın lider firması olan SAP şirketlere terzi usulü teknolojiler ile deneyim yönetimi sunuyor. SAP’nin Teknopark İstanbul’daki Deneyim Merkezine gelen firmalar, Türkiye’den ve dünyadan inovatif senaryoları canlı demolar üzerinden deneyimleyerek iş süreçlerine entegre edebiliyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dijital çözümler firmaların elindeki büyük veriyi yapay zekâ kullanarak anlamlı hale getirirken, firmalar hiç bir zahmete katlanmadan bütün Blockchain’e taşınıyor.

Merkezi gezme fırsatı bulduğumuz merkezde Blockchain teknolojisinin nasıl iş dünyasının DNA’sına dö-nüştüğünü görme şansı yakaladık. Firmalar ve ortaklar arasındaki en büyük sorunlardan biri güven. Blockchain teknoloji ise ortaklar arasında güven ortamı oluşturuyor. Çünkü bu sistemde yapılan işlemler dijital ortamda bloklara kaydedildiği içen değiştirilemiyor. Bu da güven ortamının oluşmasına katkı sağlıyor. Mesela Brezilya’da ananas üreten bir üretici senaryosunu ele alalım. Üretici 4 ton ananas hasadı yaptı. Çiftçi bunu satmak istiyor. Üretici blok zinciri üzerinden satıcılarla buluşuyor ve fiyat alabiliyor. Anlaşma yapıldıktan sonra yine aynı şekilde blok zinciri üzerinden ödeme yapılıyor. Diyelim ki ananası alan firma ürünü Avrupa pazarlarına ulaştırmak istiyor. Gemiye yükleme, gemide yapılan satış işlemleri tek tek zincirlere ekleniyor. Ürün Avrupa’ya geldi, gümrük işlemleri yapıldı ve meyve suyu fabrikasına nakledildi. Aynı şekilde bu süreçler dijital halkalara ekleniyor. Ürün markete girdiğinde ise tüketici bu ürünün bu tütün aşamaları görebilme şahsına sahip oluyor. Bu sistemle bugün büyük israfların neden olduğu gıda zincirine de uygulamak mümkün. Şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı ve büyük bir beyaz eşya firması tarafından kullanılıyor. SAP’nin hizmetleri bununla da sınırlı değil. İşte SAP’nin terzi usulü hizmetlerinden birkaçı:

¥ Depo Yönetimi Robotu: Robotik otomasyon, esnelerin interneti ve öğrenen algoritmalar ile yeni nesil depo yönetimi sunuyor.

¥ İK Dijital Deneyimi: Yöneticiler ya da çalışanlar dijital ortamda entegrasyon sürecini tamamlıyor.

¥ Charly Rehber: Cebinizdeki akıllı asistan Charly Chatbot, gıda alışverişiniz için ürün aramalarını ve siparişlerinizi sizin adınıza yönetiyor.

¥ Futbolun Analitiği: ‘SAP Analytics Cloud’ platformu, hızlı çekim kamera görüntülerini ve sensör verilerini analiz ederek topun pozisyonunun ve oyuncu performanslarının gerçek zamanlı raporluyor.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRİYOR

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP’nin büyük veri ile bağlantılı yapay zekâ ve öğrenen makineleri kapsayan SAP Data Hub çözümünün önemli bir kısmının Türk mühendisler tarafından SAP Geliştirme Merkezi’nde geliştirildiğini belirterek, hedeflerinin bunu yurt dışına ihraç etmek olduğunu söyledi. Firmaların ihtiyaçlara yönelik çözümler ürettiklerini dile getiren SAP Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Joao Paulo da Silva ise “Türkiye’deki ortaklarımızla çözümler üretiyoruz. Türkiye büyüyen bir pazar. 60’a yakın iş ortağımız var. Bin 300’den fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Türkiye bölgesinde stratejik bir özelliğiyle önemli bir inovasyon üssü. Türkiye’deki ekibimizi güçlendireceğiz. 20 mühendis daha alacağız” dedi.