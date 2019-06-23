Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’nin teknoloji ve yenilik politikalarına yön verecek olan Kurul bir anket çalışması başlattı. Büyük ve küçük firmaların görüşüne açılan ankette 27 farkla alanla teknoloji ile ilişkilerinin hangi seviyede olduğu soruluyor. Söz konusu 27 öncü teknoloji alan ise şöyle: Bilgi güvenliği (siber güvenlik ve kriptoloji dahil), büyük veri ve veri analitiği, eklemeli imalat (3D imalat), enerji depolama (pil teknolojileri dahil), Fosil yakıtlar, kömür (karbon tutma ve depolama özelinde), genişbant teknolojileri (kablolu/kablosuz iletişim teknolojileri), görünmezlik teknolojileri, güç elektroniği, bulut bilişim, blokzincir teknolojileri, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, biyoenerji, bilgi güvenliği (siber güvenlik ve kriptoloji dâhil), güneş enerjisi, enerjik malzeme teknolojileri, itki ve güç sistemleri teknolojileri, kuantum teknolojileri, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) savunma teknolojileri, mikro/nano/opto-elektronik, simulasyon teknolojileri (sanal gerçeklik), motor teknolojileri, nesnelerin interneti, robotik-mekatronik ve otomasyon, rüzgar enerjisi, tarım ve hayvan biyoteknolojisi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yönlendirilmiş ve yoğun enerji teknolojileri.