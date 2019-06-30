Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgün Helikopter Programı çerçevesinde geliştirilen T625, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verdiği izin çerçevesinde havalanarak ilk testini başarıyla atlattı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda bile etkin şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey’in bütün sistemleri TUSAŞ imzasını taşıyor. Helikopter; VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma gibi birçok görevde kullanılabilecek. 12 yolcu kapasiteli helikopter; 1020 kg’lik yakıt tankı, saatte 306 km menzil, en az 3,8 saat havada kalma süresi ve 15,8 metre gövdesiyle dikkat çekiyor. Seri üretimin, 2021 yılında başlaması bekleniyor.