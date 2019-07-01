Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,67'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 2.574,91 puanlık artışla 99 bin 60 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi ise 1,03 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
01.07.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,67'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Etiketler : Borsa,
634174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634174.aspx
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