Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni kararla, ‘İmar Barışı’ başvurularını 15 Haziran’a kadar yapanlara, yapı kayıt bedelini ödemeleri için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre verildi. Ayrıca bu bedelin yüzde 25’ini ödeyenlere yüzde 2 farkla taksit imkânı da sunulmasına karar verildi. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de de yayımlandı. Kararda şöyle denildi: 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.