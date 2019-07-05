Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İSTANBUL

Bu yıl turizmde tam anlamıyla patlama yaşanıyor. Oteller daha geçen yılın sonundan yabancı turizm acenteleri tarafından kapatıldı, erken rezervasyon yaptıran yerli turistler indirimli fiyata tatilini satın alırken, son dakikaya kalanlar ise dolandırıcıların odağına girdi. Tatilini planlamamış olanlar, son dakika turlarını sosyal medyada verilen ‘cazip fırsat’, ‘kaçırmayın’, ‘son saatler’ gibi duyurularla ilan verenlerin ağına düşüyor. Sosyal medyada ilan veren ve önemli çoğunluğu hayali olan bu şirketler, tanınmış bir otelin fotoğraf ve hatta ismini kullanarak, yarı yarıya fiyatlar sunuyor. Kendilerini arayanlara ise “Bugün rezervasyon yaptırırsanız yüzde 15 indirimimiz daha olacak” diyerek panik duygusu veriyor, tatil için acele edenler de yeterince araştırma yapmadan para gönderiyor. Daha sonra aradıklarında ise herhangi bir muhataba ulaşamıyor.

HER HAFTA BAŞKA TELEFON

Konu hakkında konuştuğumuz, uluslararası seyahat organizasyonunun yanı sıra Türkiye’de de zincir otelleri bulunan bir turizm grubunun üst düzey yetkilisi, benzer bir durumla ilgili dava aşamasında olduklarını bildirdi. Sosyal medyada kendi otellerinin ve uluslararası markalarının ismi kullanılarak verilen ilanlar bulunduğunu söyleyen yetkili “Bir dolandırıcı grup markamızı ve otel ismimizi, otelimizin fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada ilanlar veriyor. Otelimizi ve grubumuzu tanıyanlar da ciddi zannederek bu kişileri arıyor. Bu kişiler ‘zaman daralıyor’ algısı pompalayarak insanlara acele karar verdiriyor ve peşinatın yatırılmasını sağlıyor. Tatili satın aldığını düşünen tüketici de kalan parasını otelde ödeyeceğini düşünerek geliyor tesisimize. İşte o zaman dolandırıldığını anlıyoruz birlikte ama bir daha o kişilere ulaşmak mümkün değil. Çünkü her hafta yeni telefon numarası kullanıyor ve ortadan kayboluyorlar. Dava aşamasındayız” dedi. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu da sosyal medyadaki alışverişlerin yüzde 100’e yakınının yasaya aykırı olduğunu, yaz sezonunda sosyal medyanın otel ve tur ilanlarıyla dolu olduğunu, binlerce mağdur bulunduğunu ifade etti ve tüketicilere dikkatli olmalarını tavsiye etti.

PARA GÖNDERMEDEN ÖNCE ÇOK DİKKAT EDİN

ncelikle ilan veren tesisin TÜRSAB üyesi olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu “TÜRSAB’ın bir akıllı telefon uygulaması var. Tüketiciler onu indirmeli, ilandaki karekod telefona okutularak tesisin gerçek mi değil mi olduğu öğrenilmeli. Hatta TÜRSAB aranarak üye olup olmadığı öğrenilmeli. Ayrıca yine internette şikâyetlere de bakılmalı ama her şeyden önce güvenilir firmalar tercih edilmeli” diyor.

ŞİKÂYET YERİ SAVCILIKLAR

Tüketicinin parasını alıp kaçanlara karşı Tüketici Hakem Heyetlerinin eli kolu bağlı. Çünkü bunlar hayalî şirket. Bu şekilde kandırılanlar suç örgütü. Bunlarla mücadele için de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı.

5 YILDIZLI TESİS FOTOĞRAFIYLA KANDIRILIYORLAR

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri de tatil ve tur pazarlamaları. Bu dolandırıcılık yönteminin ilki aldatıcı ve yanıltıcı bilgi vermek. Kötü niyetli kişiler, 5 yıldızlı otellerin oda ya da sosyal alanlarının fotoğraflarını kullanarak satış yapmaya çalışıyor. Tüketici satın alıp gittiğinde 5 yıldız ücreti ödediği tesisin bazen 3 yıldızlı, bazen de yıldızsız olduğunu görüyor. Denize sıfır denilen tesislerin kilometrelerce uzak olduğu, klimaların bozuk, çarşafların ve odaların kirli olduğunu görünce aldatıldığını anlıyor ama çoğu zaman iş işten geçiyor. Bu konuda tüketicileri uyaran TBM Başkanı Ağaoğlu “Bilinen tesislerin, acentelerin siteleri bire bir kopyalanıp oldukça cazip fiyatlar yayınlanıyor. Tüketicinin hemen para yatırmasını istiyorlar. Tüketiciler para göndermeden önce ilanın gerçek olup olmadığını öğrenmeli, bilgileri kontrol etmeli, her şeye rağmen aldatıldıysa da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalı” diye konuştu.