Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı.



637 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak.



ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.



DAHA ÇOK KİŞİYE HAK

65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa maaş bağlatıp her ay 637 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.



NE ZAMAN ÖDENİYOR?

65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında, 2 ve 7 olanlar ayın 7'sinde, 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.



KİMLERİN AYLIĞI KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına geliri 607 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 1000 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 607 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir. 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir. (Posta)