1528 puan azalışla 98 bin 106 seviyesine gerileyen endeks, daha sonra 99 bini geçti. Uzmanlar 100 bin 500 seviyesinde direnç olduğunu ifade ediyor. Yaşanan gerginlik altını da yükseltti. Gram altın 260,2 lira, cumhuriyet 1.738 liraya kadar yükseldi, daha sonra geriledi. Geçtiğimiz hafta 5,59 TL’ye kadar düşen ve düşüşünü sürdürmesi beklenen dolar ise yeniden 5,70’in üzerine çıktı. Bunda MB Başkanı kararının yanı sıra FED’in ABD’deki istihdam verilerinin beklenenden iyi çıkması üzerine faiz indirim ihtimalini düşürmesinin de etkisi oldu. Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığına tayin edilmesi ile 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısının da önemi arttı. Uzmanlar dolarda 5,7280 TL’nin destek, 5,82 TL’nin direnç olacağını ifade ediyor.
Piyasalar sakinleşiyor
09.07.2019 - 04:20 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haftaya, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına dair olumsuzlukla başlayan piyasalarda borsa düşüşle açıldı.
Etiketler : dolar,merkez bankası,
635799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/635799.aspx
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