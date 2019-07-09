Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1528 puan azalışla 98 bin 106 seviyesine gerileyen endeks, daha sonra 99 bini geçti. Uzmanlar 100 bin 500 seviyesinde direnç olduğunu ifade ediyor. Yaşanan gerginlik altını da yükseltti. Gram altın 260,2 lira, cumhuriyet 1.738 liraya kadar yükseldi, daha sonra geriledi. Geçtiğimiz hafta 5,59 TL’ye kadar düşen ve düşüşünü sürdürmesi beklenen dolar ise yeniden 5,70’in üzerine çıktı. Bunda MB Başkanı kararının yanı sıra FED’in ABD’deki istihdam verilerinin beklenenden iyi çıkması üzerine faiz indirim ihtimalini düşürmesinin de etkisi oldu. Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığına tayin edilmesi ile 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısının da önemi arttı. Uzmanlar dolarda 5,7280 TL’nin destek, 5,82 TL’nin direnç olacağını ifade ediyor.