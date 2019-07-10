İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 256,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
10 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00
Lira(Tam) Ziynet 1.648,00 1.668,00
Yarım Ziynet 824,00 834,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00