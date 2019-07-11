Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
11 Temmuz 2019 Perşembe günü, dolar 5,67 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 TL’de yer alıyor.
Dolar ve euro'da son durum! (11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları)
11.07.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! İşte merak edilen 11 Temmuz güncel dolar ve euro'da son durum...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,tl,
636270 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636270.aspx
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