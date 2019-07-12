Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki müze ve ören yerleri, ocakta 123 bin 244, şubatta 128 bin 955, martta 188 bin 487, nisanda 360 bin 46, mayısta 333 bin 655, haziranda ise 428 bin 230 ziyaretçi çekti. Ocak-haziranda en çok ziyaret ise 648 bin 834 turistle Göreme Açık Hava Müzesine yapıldı. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bölge tarihinde en yoğun turizm döneminin 2018’de yaşandığını, ancak bu seneki verilerin tüm yılları geride bıraktığını söyledi. Durmaz “2019’un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020’nin daha iyi geçeceğinin habercisidir. Rusya, Çin, Hindistan gibi nüfusu kalabalık ülke vatandaşlarının Kapadokya’ya rağbeti olumlu yansıyor” dedi.