Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil devi Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye’den yana kullandı. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’in haberine göre Volkswagen, 2 milyar avroyu aşması beklenen yatırımla kurulacak yeni fabrikasını İzmir yakınlarında açacak. Kararda hisselerin yüzde 17’sini elinde tutan Katar’ın da etkili olduğu belirtildi. Son anda Suudi Arabistan’ın da devreye girdiği yatırım için Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapmakta zorlanan Volkswagen yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da yapılan toplantılardan sonra son kararını verdi. Bu kararda Volkswagen CEO’su Herbert Diess’in 19 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu söyleniyor. Diess’in Almanya’ya dönüşünden hemen sonra toplanan VW Yönetim Kurulu Türkiye’de yatırımı onayladı. Resmî açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye’de 4-5 bin kişilik istihdam sağlayacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. İzmir çevresinde inşa edilmesi beklenen fabrikada Volkswagen Grubu’nun Skoda ve Seat markaları için üretim yapılacak. Son yıllarda talebi karşılamakta zorlanan Skoda’ya Volkswagen Grubu yeni fabrika için onay vermişti. Öte yandan iddialar üzerine bir açıklama yapan Volkswagen Denetim Kurulu sözcüsü fabrika yatırımıyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

ŞAHENK 14 YIL ÖNCE DAVET ETTİ

Türkiye’de en çok satan markalar arasında bulunan Volkswagen’in yatırım yapması için 14 yıldır mücadele ediliyor. VW’nin Türkiye Distribütörü Doğuş Holding’in Başkanı Ferit Şahenk, ilk olarak 2005’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda VW’yi yatırıma davet etmişti. Daha sonraki yıllarda bu çağrı gerek Doğuş, gerekse Ankara tarafından birçok kez tekrarlandı. Ancak, Volkswagen Grubu bugüne kadar yatırıma nazlı davrandı.