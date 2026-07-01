Şenol İpek’in eski nişanlısı Sevil Satun, evlilik vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırıldığını öne sürerek ünlü mankene "3 kuruşluk" dava açtı. İddiaları kesin bir dille reddeden Şenol İpek ise parayı ödediğini belirterek, "Bu bir itibar suikastıdır, olay yargıda" dedi.

Eski manken Şenol İpek ile eski nişanlısı Sevil Satun arasındaki evlilik hazırlığı, adliyede bitecek büyük bir hesaplaşmaya dönüştü.

Sevil Satun, evlilik vaadiyle kendisinden 3,5 milyon lira aldığını iddia ettiği Şenol İpek hakkında "3 kuruşluk" sembolik manevi tazminat davası açtı. Şenol İpek ise "itibar suikastı" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı ve karşı hukuki süreç başlattı.

İlişkileri bir yıl önce başlayan ve bu yılın nisan ayı için nikah günü alan çiftten Sevil Satun, Show Haber'e yaptığı açıklamada uğradığı mağduriyeti anlattı:

Mutlu yuva hayali kabusa döndü! Şenol İpek'e eski nişanlısından '3 kuruşluk' dava... Sebebi şaşırttı

"DERT YAKINIP PARAMI ALDI"

"Toplamda 3,5 milyon TL mağdur edilmiş oldum. Evliliğe doğru giden bir ilişkimiz vardı. Hayatına çok güzel bir şekilde devam eden, gününü gün eden bir profil var karşımızda. Nisan 2026 tarihine alınmış bir nikâh günümüz vardı.

Mutlu yuva hayali kabusa döndü! Şenol İpek'e eski nişanlısından '3 kuruşluk' dava... Sebebi şaşırttı

Bir şeyleri yetişememesiyle dert yakınmasıyla başlayan bir süreç oldu. Ben bazı ödemeler yapmaya başladım. Belli bir noktadan sonra bu ödemelerin tamamının yapılmasına ihtiyacı vardı. Belli bir tarihte yüklü miktarda geri ödeneceğiyle alakalı yazılı belgelerimiz ve şahitlerimiz var"

"ONU ÖĞRENDİĞİMDE HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Sürecin devamında başka bir gerçeği öğrenerek hayatının şokunu yaşadığını belirten Satun, "Başka bir kadından da 4,5 milyon borç aldığını ve bunu ödemediği için kendisine alacak davası açıldığını öğrendiğimde hayatımın şokunu yaşadım. En can acıtıcı nokta, mağdur edilmiş olan kişinin daha sonra suçlu ilan edilmeye çalışılması" dedi.

Mutlu yuva hayali kabusa döndü! Şenol İpek'e eski nişanlısından '3 kuruşluk' dava... Sebebi şaşırttı

ŞENOL İPEK: İFTİRALARLA BAŞ BAŞAYIZ

Hakkındaki dolandırıcılık iddialarına sert tepki gösteren eski manken Şenol İpek ise paranın büyük bölümünü geri ödediğini savunarak eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mutlu yuva hayali kabusa döndü! Şenol İpek'e eski nişanlısından '3 kuruşluk' dava... Sebebi şaşırttı

İpek, yaptığı açıklamada, "İftiralarla baş başayız. Doğrular elbette yakında ortaya çıkacaktır. Meslek hayatım boyunca kaderime yapılan bu itibar suikastına karşı cevap vermek zorunda kaldım. İftiralarla, haksızlıklarla uğraşmak durumunda kaldım. Olay yargıya taşınmıştır. Zaman her şeyi gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında evlenme planı yapan ikili şimdi yargı önünde hesaplaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası