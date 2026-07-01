Anadolu Ajansı
Tunus'ta deprem oldu! Sarsıntı birçok yerde hissedildi
Tunus'un Medenin vilayetine bağlı Cercis kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok yerde hissedilen sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Özetle DinleTunus'ta deprem oldu! Sarsıntı birçok yerde hissed...
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Dünya 2 dk önce
Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, yerel saatle 14.41'de Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4,2 olarak ölçüldü.
- Deprem yerel saatle 14.41'de (TSİ 16.41) meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Medenin vilayetindeki Cercis kentinde, yerin 2,10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- Deprem birçok yerde hissedildi.
- Can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.41’de (TSİ 16.41) meydana gelen depremin büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 4,2 olarak ölçüldüğü belirtildi.
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İlk analizlere göre depremin merkez üssünün 33,46 kuzey enlemi ile 10,88 doğu boylamında, yerin 2,10 kilometre derinliğinde, Medenin vilayetindeki Cercis kentinde bulunduğu ifade edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların sarsıntıyı hissettiği aktarılan açıklamada, can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.
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