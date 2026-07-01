Fildişi Sahili'nde haziran ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a ulaştı. Yetkililer, can kayıplarının büyük bölümünün daha önce tahliye edilen riskli bölgelere geri dönen kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkede yağışların yol açtığı can kaybına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

CAN KAYBI 59 OLDU

Coulibaly, "Henüz yağmur sezonunun başında olmamıza rağmen bu yıl sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a ulaştı." dedi.

TAHLİYE EDİLEN BÖLGEYE GERİ DÖNENLER ÖLDÜ

En yüksek can kaybının yaklaşık 20 kişiyle Abidjan'ın Attecoube ilçesinde yaşandığını belirten Coulibaly, hayatını kaybedenlerin daha önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen ancak yeniden bu bölgelere yerleşen kişiler olduğunu söyledi.

Fildişi Sahili'nde yağış felaketi büyüyor! Can kaybı 59'a yükseldi

Coulibaly, hükümetin riskli olarak belirlediği ve tahliye çağrısı yaptığı bölgelerde güvenlik talimatlarına uyan kişiler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Yaşanan can kayıplarından duydukları üzüntüyü dile getiren Coulibaly, halkı özellikle heyelan ve sel riski taşıyan bölgeleri terk ederek yetkililerin güvenlik uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Fildişi Sahili'nde yağış felaketi büyüyor! Can kaybı 59'a yükseldi

Ulusal Sivil Koruma Ofisi (ONPC) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde şiddetli yağışlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirmiş, 79 ev sular altında kalmış ve 47 kamu altyapısı zarar görmüştü.

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