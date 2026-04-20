Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde etkili olan ani sel, korku filmlerini aratmadı. Dere yatağının taşmasıyla bazı vatandaşlar mahsur kalırken, bir güvenlik korucusunun havaya ateş açarak yaptığı uyarı sonrası köylüler güvenli bölgelere yönlendirildi.

İlçeye bağlı Taşdelen köyünde taşan dere ve hızla yükselen su seviyesi bölge halkına zor anlar yaşattı.

SİLAHLA UYARI YAPTI

Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi. Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.



Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, köyde büyük panik hakim oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.



Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

