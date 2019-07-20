Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indiriminin etkisiyle dolar endeksi geriledi. Ons altın da, 1.450 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyesini gördü. İçeride altının gram fiyatı, dünkü işlemlerde 260 lira civarında seyretti. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satıldı.

Aralarında Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley gibi kurumların da bulunduğu büyük bankalar da, altın fiyatlarında tahminlerini yükseltti. Analistler “Ekonomide yavaşlama, faizde düşüş beklentileri ve jeopolitik riskler; tasarruf ve yatırım aracı olarak altını öne çıkarıyor” dedi.