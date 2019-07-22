Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, planın üzerinde çalıştıklarına vurgu yaparak, “Kendi stratejilerimiz var. İnşallah ağustos içerisinde paylaşacağız. Çok öneri geliyor. Bunlar ne kadar gerçekleştirilebilir diye bakıyoruz” dedi. Bakan Pekcan; “asgari güvenlik şartlarını taşıyan” e-ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılan “güven damgası” konusunda da “230 başvuru var, 2 tanesi son aşamaya geldi. Güven damgası varsa ‘bu site ile güvenli alışveriş yapabilirim’ anlamına geliyor. Daha da artacaktır diye bekliyoruz, talep var” dedi.