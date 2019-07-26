Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, mayıs 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılın tamamında yüzde 1,6 değer kaybeden ons altın, geçen hafta 1453 dolar ile son 6 yılın zirvesine tırmandı. FED’in temmuz toplantısında 25 baz puanlık indirime gideceğine kesin gözüyle bakılması sebebiyle düşmesi beklenen faiz getirileri, altına yönelmeyi hızlandırıyor.

Güvenli liman olma özelliğini her geçen gün daha da artıran ve yılın son çeyreğinde fiyat artışı beklenen altının fiyat yükselmesinde merkez bankalarının rezerv artmak için yaptığı altın alımlarının da önemli etkisi bulunuyor.