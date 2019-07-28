Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kervana, kurbanlık alışverişleri de katıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı maalesef mağduriyet yaşadı. Satın aldıkları büyükbaş yerine küçükbaş eti gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vakalarla karşılaştılar. İnternette, başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıkların sayısı da oldukça fazla. Bu yüzden vatandaşlarımız, kurbanlıklarını internet üzerinden değil pazara gidip görerek satın almalı. Hayvanın dişinin çıkıp çıkmadığına ve diğer fiziksel özelliklerine bakılarak, sağlıklı olduğuna karar verilmeli. En önemlisi, dinî açıdan hayvan kurban olur mu olmaz mı, ona bakılmalı. Aksi hâlde bayram sevabımızın üzerine, dolandırıcı gölgesi düşebilir” şeklinde konuştu.