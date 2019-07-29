Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin, bu haftadan itibaren konut başta olmak üzere tüketici ve ticari kredilere yansımaya başlaması bekleniyor. Bu kapsamda uzun süredir durgunluk yaşayan emlak sektöründe de ciddi canlanma beklentisi oluştu. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan; konutta faizlerin yüzde 1,50’nin altına düştüğünü, bunun sürmesini öngördüklerini söyledi. Taylan, “Sektörün önündeki en büyük sıkıntı faizlerin yüksek olmasıydı. Emlak ofisleriyle son günlerde yaptığımız görüşmelere göre; telefonlar daha sık çalmaya başlamış. İnsanlar arayıp, konutları soruyor. Faiz getirisi azalacak, bunu bilen tüketici, konut fiyatları yükselmeden önce konut araştırmaya çıktı. Eylül ayından başlayarak, konut satışlarında yüzde 30-35 seviyelerinde artış olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar da çok fazla zaman kaybetmeden, gayrimenkul fiyatları yükselmeden ihtiyaçları olan konut yatırımlarını yapsın. Yaz tatilinizi bile erteleyin, önce gayrimenkul ihtiyacınızı karşılayın. Gidip geldiğinizde konut fiyatlarını yükselmiş bulabilirsiniz” dedi.

FAİZ YETMEZ, KONUT FİYATLARI DA DÜŞMELİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için faizler kadar konut fiyatlarının da düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, “Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalara yansıması çok olumlu. Konut kredi faizlerinin düşürülmesi, sektörün canlanması için önemli. Ancak stoktaki konutların fiyatlarının da uygun olması gerekiyor. İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları, fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Yarıya düştüğünü iddia ederek, 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse, 2 milyona yakın konut stoku erimeye başlar” değerlendirmesinde bulundu.