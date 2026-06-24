İhlas Haber Ajansı
Rize'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 10 dk önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Limanköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi vefat etti, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.
- Kaza gece saatlerinde Limanköy mevkisinde gerçekleşti.
- İlk belirlemelere göre 4 kişi vefat etti.
- İlk belirlemelere göre 3 kişi ağır yaralandı.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Kaza nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Limanköy mevkisinde gece saatlerinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Bursa'da feci kaza kamerada! Yolun karşısına geçen kadına çarpan sürücü tutuklandı
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR