CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, parti değişikliğinin nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar ve birikmişlikler oldu" diyen Koç, yaşanan sürecin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

CHP'den ayrılarak AK Parti’ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, parti değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı törende basın mensuplarının sorularını cevaplayan Levent Koç, Haymana'da iki yılı aşkın süredir görev yaptığını belirterek, "Rabbime hamdolsun, mahcubiyetsiz bir şekilde yürütme adına da gecemizi gündüzümüze kattık. Bir gün dahi izin almadan bugünlere şehrimizi taşıdık" dedi.

Haymana'nın sahip olduğu değerlerle hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.

"FARKLI YAŞANMIŞLIKLAR, BİRİKMİŞLİKLER OLDU"

Yaşanan sürece ilişkin konuşan Koç, "Ama tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı" dedi.

Koç, ayrılık nedenlerini ilerleyen süreçte açıklayacağını belirterek, "Ki biz yola çıkarken Mansur Bey'le yola çıkmıştık. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım zaten. Çünkü kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor" diye konuştu.

"Bizler de istedik ki şu iki günlük süreçte insanlar bir eteklerindeki taşları döksünler" diyen Koç, "Tabii fevri davrananlar olacaktır, farklı açıklamalar yapacak, yapanlar olacaktır. Ben o arkadaşları da Haymana'ya ve Haymana'ya son iki buçuk yılda kazandırdıklarımıza şahitlik etmek üzere bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRİKMİŞLİKLER NEYMİŞ AÇIKLAYACAĞIZ"

Haymanalıların tepkisine ilişkin soruya da cevap veren Koç, sürecin ilerleyen günlerde daha net anlatılacağını söyledi.

Koç, "Değerli hemşehrilerimizden olayları tabii ki bilmeyenler var. Onlardan tabii ki tepkiler olacaktır, haklı yerler olacaktır. Ama dediğim gibi sürecin net olarak açıklayacağız, madde madde açıklayacağız. Birikmişlikler neymiş, bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları da kendilerine izah ettiğimizde, o hemşehrilerimiz de alnımızdan öpecektir bizim, ondan eminim" ifadelerini kullandı.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

"YAKLAŞIK 6 AYDIR SİZE ULAŞAMIYORUM"

Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Koç, görüşmede yaşananları anlattı.

Koç, "Başkanımla görüşmeyi hafta sonu gittik, sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'elini öptü, elini öptü' muhabbeti öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez tabiatı itibariyle. Kendisini ziyaret ettik, ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu: 'Yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor, benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' O soruya cevap aradım açıkçası ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysaki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten, cevap o değildi. Dediğim gibi çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden; tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız. Teşekkür ediyorum" dedi.

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