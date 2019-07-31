Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sadece yüzde 20’lik bölümü, teknolojiye yatırım yapıyor. KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal “Yenilikçi şirketler, verimlilik odaklı yaklaşımla teknolojiye yatırım yapıyor. Arada kalanlar, geleceğe yatırım yapmakla mevcut problemlere çözüm üretmek arasında denge kurmaya çalışıyor. Geride kalanlar ise sadece güncel sorunlarına çözüm üretmekle meşguller. Teknoloji gibi bir stratejileri bulunmuyor. Kısa vadeli nakit akışına odaklanmış durumdalar. İnşaat sektörü, teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yoğun fırsatları çok yavaş fark ediyor” dedi.