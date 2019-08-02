Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur ve memur emeklileri için 1 ay sürecek toplu sözleşme süreci başladı. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren, ailelerle birlikte 20 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Makul sonucu tesis edeceğiz” dedi. Bakanlığın Reşat Moralı salonundaki toplantıda sendika temsilcilerine hitap eden Selçuk, “Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum” diyerek, “Talepler ve imkânları bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Memurları temsilen toplantıya katılan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmenin aileleriyle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini belirterek “Doğalgaz zammı, ifade ettiğimiz bandı gösterdi. Bu kamu görevlilerine yansıyan bir zamdır” dedi.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki ikinci toplantı 9 Ağustos'ta yapılacak. Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki dördüncü toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak. 11 iş kolunun temsilcisi Memur-Sen 200 lira seyyanen zam, ilk yıl için yüzde 8+7 zam isterken, Kamu-Sen seyyanen 600 lira ile 2020 için yüzde 10+10 ve yüzde 3 refah payı ve bayram ikramiyesi istiyor. KESK ise 2020 için yüzde 38 artış, 2021 için de 2020 enflasyon rakamına ilave olarak 3 puanlık refah payı talep etmişti.