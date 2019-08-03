Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarında serbestçe tasarruf edebilecek. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi kesintisi yapılmayacak. Ancak banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek. Vergi, söz konusu beyan süresi içinde banka ve aracı kurumlarca ödenecek. Bu rakam, önceden yüzde 2 olarak hesaplanıyordu. Varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek. Kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.