Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatil boyunca kredi kartına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Güvenlik ve Danışmanlık ortağı Ateş Sünbül “Tüm kredi kartlarınızı yanınıza almayın, kartlarınızın limit ve son kullanma tarihini kontrol edin, kart kopyalamalarına karşı uyanık olun, tüm kartlarınızı aynı cebe veya cüzdana koymayın, yurtdışına gidiyorsanız bankanızla görüşün, mükerrer veya çift ödemelere dikkat edin, acil telefon numaralarını bir yere yazın” uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

¥ Tatile giderken nasıl tüm kıyafetlerinizi almıyorsanız, kredi kartlarınızın da tamamını almayın, en çok kullandığınızla yetinin. Çalınma durumunda tek bankayla uğraşırsınız.

¥ Yurt dışına çıkıyorsanız kartınızın hangi ülkelerde açık olduğundan imin olun, mümkünse farklı bir kart daha alın ama mümkün olduğunca tek kart kullanın. Komisyonları sorun.

¥ Limit ve son kullanma tarihlerini kontrol edin, şifrelerinizi asla paylaşmayın.

¥ Kredi kartlı ödemelerde, kartı gözünüzün önünden ayırmayın. Kartı vermek yerine, POS’un size gelmesini isteyin. Çift çekimlere dikkat edin.

¥ Hırsızlık anında çantanız çalınırsa, telefonunuz da olmayabileceğinden, gerekli numaraları mutlaka ayrı bir yere not edin.

¥ Artık numaraları hatırlamıyoruz. Yakınlarınızın, önemli kişilerin, banka ve konsoloslukların numaralarını kaydedin.