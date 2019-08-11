Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açık artırma müzayedesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da, TOKİ’nin Ankara Merkez Binası’nda yapılacak. Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa, toplam 299 milyon 996 bin 510 TL muhammen bedel ve yüzde 25 peşin, 48 ay vadeli olarak satılacak. Satışa sunulan iki arsaEskişehir ve Konya otoyolunun yakınında, Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde bulunuyor. Toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunan arsa; yollara yakın, altyapısı tamamlanmış, merkezi konumda bulunuyor. Bu özellikleriyle alıcılara da büyük avantaj sağlayacak. Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak arsaların her biri için 500 bin TL teminat ödeyecek. Arsalar KDV’den muaf olup; vade süresince üretici fiyat endeksi artışına bağlı dönemsel artışlar, altı ayda bir, en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.