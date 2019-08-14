Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da yayınlanan TRAVELBOOK adlı derginin okurları, yaptığı oylama ile THY’yi birinci sıraya yükseltti. Ankete cevap verenlerin 2100’ü Türk Hava Yolları’nı açık ara birinci seçti. Geçtiğimiz yıllarda ilk sırada olan Singapur Airlines ilk 5’te yer bulamazken, 2017’nin birincisi Emirates, THY’nin gerisinde kaldı. Anket sonuçlarını değerlendiren turizm editörü, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin sadece ekstra ücret karşılığında atıştırmalık ve içecek sunduğunu, uzun mesafeli uçuşlarda ise 1 adet menü sunduğunu belirttiği yazısında “Genellikle erişte ve pirinç pilavı ile kasvetli menüler var. Ancak ikramı kendisine sorun yapan harika havayolu şirketleri de var. THY onların ilk sırasında” ifadesini kullandı ve 30 bine yakın oy sonucunda editörlerin Türk Hava Yolları’nı birinci seçtiğini açıkladı.



THY bir restoran olsaydı eğer...

Geçtiğimiz yıllarda, THY için oy veren bir yolcu “THY eğer sadece bir restoran olsaydı kesinlikle ilk tercihim olurdu” diyerek beğenisini dile getirmişti.